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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة زينات صدقي.. كرمها السادات ومنعها والدها من إكمال دراستها

زينات صدقي
زينات صدقي

تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقى ،إحدي أبرز الفنانات اللواتي قدمن الكوميديا في عالم السينما، وأضافت لها طابعًا مميزًا بشخصيتها المبهجة،و ما زالت عالقة في وجدان محبيها.

ولدت زينات صدقى فى حى الجمرك بمدينة الاسكندرية ودرست التمثيل فى معهد أنصار التمثيل والخيال الذي تأسس من قبل الفنان زكى طليمات بالاسكندرية .

منعها والدها من إكمال دراستها وقام بزواجها ولم يستمر الزواج لأكثر من عام وحدث الانفصال.

وكرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في عيد الفن الفن الذي بدأ فى عهده، وبناء عليه اختار السادات يوم الثامن من أكتوبر عام 1976، ليكون أول احتفال بعيد الفن، وكانت زينات صدقي من أوائل الفنانات اللاتي تم تكريمهم في هذا اليوم.

الست نواعم، الأنسة حنفي، أربع بنات وضابط، رجل وامرأتان، السراب، معبودة الجماهير، أشجع رجل في العالم، عريس مراتي، حب في حب، المجانين في نعيم، المليونير الفقير، العقل زينة، عفريتة هانم، المجنونة، فايق ورايق، قطر الندي، بلدي وخفة، غزل البنات، جمال ودلال، بحبح باشا، ابن حميدو، الستات ما يعرفوش يكدبوا، بنات حواء، تمر حنة، كانت آخر أعمالها الفنية، فيلم بنت اسمها محمود عام 1975، ثم ابتعدت نهائيا عن الساحة الفنية حتي وفاتها.

الاسكندرية ابن حميدو ذكرى وفاة محمد انور أنور السادات

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