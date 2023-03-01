توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول استمرار العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، في التنبؤ بحدوث زلازل مدمرة مثل التي حدثت في تركيا وسوريا خلال الأيام الماضية، ويهتم مستخدمو السوشيال ميديا بمتابعة توقعات العالم الهولندي الخاصة بالزلازل، خاصة بعد توقعه حدوث زلزال تركيا المدمر قبل حدوثه بعدة أيام.

وعرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، عالم الزلازل الهولندي يعيد التذكير بموعد وقوة زلزال مارس، ووفقا للتقرير، قال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، إن بداية شهر مارس ستكون حرجة جدا، فماذا ينتظر العالم فى بداية مارس؟.. وما علاقة اكتمال القمر؟.

وأجاب عالم الزلازل الهولندي، عن توقعات جديدة، حيث أكد أن الأسبوع الأول من شهر مارس قد يشهد أنشطة زلزالية تتخطي قوتها 7.5 إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر، تزامنا مع اكتمال القمر.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو..