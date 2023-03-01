عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول استمرار العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، في التنبؤ بحدوث زلازل مدمرة مثل التي حدثت في تركيا وسوريا خلال الأيام الماضية، ويهتم مستخدمو السوشيال ميديا بمتابعة توقعات العالم الهولندي الخاصة بالزلازل، خاصة بعد توقعه حدوث زلزال تركيا المدمر قبل حدوثه بعدة أيام.

وعرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، عالم الزلازل الهولندي يعيد التذكير بموعد وقوة زلزال مارس، ووفقا للتقرير، قال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، إن بداية شهر مارس ستكون حرجة جدا، فماذا ينتظر العالم فى بداية مارس؟.. وما علاقة اكتمال القمر؟.

وأجاب عالم الزلازل الهولندي، عن توقعات جديدة، حيث أكد أن الأسبوع الأول من شهر مارس قد يشهد أنشطة زلزالية تتخطي قوتها 7.5 إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر، تزامنا مع اكتمال القمر.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو..

العالم الهولندي الزلزال فرانك هوغربيتس تسنيم خيري زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

ترشيحاتنا

موبايل iPhone 11 بـ 9000 جنيه فقط

مشروع 30 مليون بيضة.. الكرتونة بـ 95 جنيها وبيع الدجاج بسعر تنافسي| التفاصيل والمكان

35 درجة .. الأرصاد توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس الغد

حسام الديب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الأمراض المناعية وعلاقتها بالاكتئاب.. ويقدم أبرز النصائح لمن يعانون الأعراض

الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ إلى بريطانيا وأمريكا وألمانيا

الأطباء يحذرون من تريند خطير وقاتل على تيك توك .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة كولر لمباراة القطن.. ثلاثي أهلاوي لمصالحة الجماهير

لن تصدق .. هندي يعرض كليته للبيع لسبب غير متوقع

تظهر على أسنانك.. علامة تشير إلى إصابتك بمرض خطير في الكبد

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بوصفة اقتصادية

فيديو

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

الجو هيقلب فجأة.. تحذير عاجل بسبب طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ