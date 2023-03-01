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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توزيع المواد الغذائية.. عضو التحالف الوطني يوضح أهمية العمل التنموي

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال إسماعيل داوود، المدير التنفيذي لإحدى مؤسسات تنمية المجتمع، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن  العمل يتم على توزيع المواد الغذائية، والمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى سبع محافظات، وتصرف لهم رواتب شهرية، متابعا أنه يتم أيضا توزيع اللحوم، والتجهيز لموائد رمضان لتقديم 100 ألف وجبة.

 

وأضاف إسماعيل داوود، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية "نانسي نور"، على قناة" إكسترا نيوز"، أن جميع كيانات التحالف الوطني تعمل في نفس الاتجاه، بالتنسيق فيما بينها، لتوفير كل ما يلزم لتغيير حالة الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج، موضحًا أن المشروعات الاقتصادية كماكينات الخياطة وأفران العيش و أكشاك البقالة وغيرها، تقدم إلي السيدات الأرامل أو المطلقات التي تعول أطفال لتوفير دخل لتلك  الأسر يغنيهم عن طلب المساعدة.

 مبادرة ابدأ

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن مبادرة ابدأ التي تهدف إلى مكافحة البطالة و التمكين لمواطني القرى، قامت منذ شهور قليلة بإنشاء مصنع لكومبريسور التكيفات، لتوفير فرص العمل.
 

التحالف الوطني المواد الغذائية رمضان المشروعات الاقتصادية توفير فرص العمل إسماعيل داوود مبادرة ابدأ

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