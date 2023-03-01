أسفر عن إصابة مسن.. انهيار سقف عقار بأحد المساكن الشعبية بالإسكندرية

انهار سقف حجرة من الطابقين الخامس والرابع إلى الثالث بأحد العقارات بمنطقة القباري بالإسكندرية، أسفر عن إصابة مسن، دون وقوع وفيات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة، إخطارا بانهيار أجزاء من عقار في نطاق القباري بحي غرب الإسكندرية، وانتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة قوات حي غرب وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.



وبالفحص تبين انهيار سقف الدور الخامس والرابع إلى الثالث، ما تبعه إخلاء العقار ووضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبًا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.

وبالمعاينة تبين سقوط بعقار أحد المساكن الشعبية في منطقة القباري وتبين إصابة مسن تواجد خلال انهيار سقف الدور الخامس على الرابع والثالث وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة من إخلاء العقار وفرض كردون حوله، لافتة إلى أن العقار قد صدر له قرار ترميم مسبقاً ولم ينفذ.