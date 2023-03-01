الرئيس يفتتح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية عقب عيد الفطر

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى و اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و رؤساء الجهات المساهمة بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة. بدأت الجولة بتفقد الوزير للمحطة ، حيث تضمنت الجولة استقبال السفينة “CMA CGM THAMES التابعة للخط الملاحى ( CMA CGM) على رصيف المحطة والمحملة بعدد حوالي 10000حاوية .

و في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية اكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وأضاف وزير النقل أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وقال: الهدف من هذه المحطة ان تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات او البضائع العامة وهذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين وبنيتها الفوقية ٦ أشهر وأنه من المخطط ان يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المحطة بعد عيد الفطر المبارك وهي أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكه بالكامل لثلاث هيئات مصرية وانه تم الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم وهذه الشركة تمتلك هذه المركب التي وصلت إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وعلى متنها 10 آلاف حاوية وتأتي هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وابوقير وحيث يجري إنشاء حواجز أمواج لميناء الأسكندرية الكبير باطوال 5 كم

مشيرا الى ان هذه المحطة قد شرفها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2021 عندما تفقد ميناء الإسكندرية ووجه بأن تكون مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات وخاصة مع ماتملكه مصر من موقع جغرافي متميز وكذلك قناة السويس وغيرها وانه لتحقيق هذا الهدف يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وربطها بمناطق لوجيستية وموانئ جافة مربوطة بخطوط السكك الحديدية والنقل البري وكذلك النقل النهري المتطور وكذلك القطار الكهربائي السريع الذي سيساهم بشكل كبير جدا في نقل البضائع والذي يتسارع ويتقدم العمل فيه بشكل كبير

مضيفا ان موقع المحطة سابقا كان مسطح مائي حيث كان ميناء الإسكندرية مسطحه المائي أكبر من مسطحه البري ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة لافتا الى المشروعات الكبرى الأخرى في ميناء الدخيلة مثل محطة رصيف 100 وغيرها من المشروعات ومحطة رصيف 85/ 3 بميناء الإسكندرية وحيث بيتم التعاقد مع شركة مصرية وطنية لادارتها

كما اكد الوزير انه يوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها الى اوربا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي لافتا الى أن الموانئ العربية نتكامل معها ولانتنافس معها من أجل مصلحة مصر ومصلحة الأشقاء في الدول العربية.