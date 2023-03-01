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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد انتهاء التقديم على وظيفة 30 ألف معلم مساعد فصل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل المسابقة الثانية  لتعيين 30,000 وظيفة للعام المالي 2023 / 2024.

وقال رئيس الجهاز أمام لجنة التعليم في مجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع شروط المسابقة، وأعلن الجهاز حاجتها للتعاقد مع عدد (30.000 ) وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023 /2024 بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى بدء التقديم إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من 23 /2 / 2023 حتى 9 / 3 / 2023.

وأشار إلى أنه في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة، تم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

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