4 لاعبين من أمم إفريقيا للشباب على طاولة الأهلي .. تفاصيل مثيرة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك 4 لاعبين من أمم إفريقيا للشباب على طاولة مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، من أجل التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك 4 لاعبين أجانب من السنغال ونيجيريا وجامبيا على طاولة ترشيحات النادي الأهلي".

وأضاف: "لابد أن يتعاقد الأهلي مع مهاجم قوي قادر على قيادة هجوم الفريق الأحمر في بطولة إفريقيا ويشارك في مونديال الأندية، والفريق أصبح يخوض العديد من البطولات والمباريات، بدلًا من ضم لاعبين شباب قد لا تقدم المردود الإيجابي وتحتاج لخبرات طويلة من أجل التاقلم والظهور مع الفريق".

وواصل: "الأهلي نادي كبير ولديه مبالغ ضخمة من الرعاية حاليا، ولا يليق به سوى ضم مهاجم قوي للعب معه مستقبلًا، طوال الميركاتو الصيفي الماضي ثم الشتوي ننتظر ضم مهاجم جيد، وفي النهاية يريد النادي ضم مهاجم تحت السن سيحتاج فترة أطول للظهور مع الفريق".

وزاد: "طموح جماهير الأهلي أصبح كبير للغاية، وكانوا في حالة حزن بعد الخسارة أمام ريال مدريد وفلامنجو، ومن حقهم أن يسعدوا بضم مهاجم قوي يقود الفريق بشكل قوي".

وأتم: "الأهلي لديه ميزانية كبيرة وعقود رعاية ضخمة، ويحتاج إلى مهاجم على قدر الطموحات في المرحلة المقبلة".