عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الصناعة والبيئة" يعقدان ندوة عن تغيرات المناخ ودور الشباب بالمعهد الفني بالإسكندرية

صدى البلد

عقد المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية التابع لمصلحة الكفاية الانتاجية ووزارة التجارة والصناعة، ندوة تثقيفية لتوعية الشباب بكيفية الحفاظ على البيئة، ومواجهة تغيرات المناخ، وذلك برعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد ابو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالمحسن الحضري مدير عام منطقة غرب الإسكندرية.

تغير المناخ

 

واستعرض المهندس "محمود مهران" عميد المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، خلال كلمته بالندوة، استخدام الطرق العلمية في دفن المخلفات، والتخلص من مخلفات الآدميين واستخدامها كوقود باعتبارها تحتوي على الكربون الهيدروجين، مناشداً بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه ومنع تلوثها، وعدم إلقاء الزيوت والشحومات بالصرف الصحي، إعانة الأسرة باستخدام مشروعات بسيطة وغير مكلفة لكسب الرزق من خلال عمليات التدوير.

من جانبه أشاد المهندس "عبد المحسن الحضرى" مدير عام منطقة غرب الاسكندرية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بأهمية الندوة، مثنياً على التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية، ووزارة البيئة لعقد مثل هذه الندوات.

وأوضح "الحضرى" أن هناك بروتوكول بين الوزارتين لعقد  ندوات ومؤتمرات دائمة لتوعية الطلاب بأساليب الحفاظ على البيئة وكيفية مواجهة التغيرات المناخية، تماشياً مع توصيات مؤتمرات المناخ العالمية، والتي كان أبرزها مؤتمر المناخ Cop-27 الذي انعقد بمصر بمدينة شرم الشيخ.

وأكد "إيهاب أحمد" مسؤول الإعلام بوزارة البيئة أثناء كلمته على أهمية استخدامات الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، وضرورة الاهتمام بإعادة التدوير واستخدام المخلفات باعتبارها مواد خام أوليه والحفاظ على البيئة من الأضرار، ومنع حدوث التلوث الإلكتروني.

وأضاف الدكتور "محمد محمود مهران" أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن تغيرات المناخ تهدد صحة الإنسان، والأمن الغذائي، وتؤدي للعديد من الصراعات مثل حروب المياه، موضحاً أن التنمية تأتي في أغلب الأحيان على حساب البيئة والمناخ، وهو ما يؤثر على الدول النامية ويضيف عليها أعباء اقتصادية لا تتحملها ميزانيتها وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، وهو ما يستلزم معه التعاون بين الدول الغنية والفقيرة في إطار القانون الدولي.

جدير بالذكر أن الندوة انعقدت بحضور المئات من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئات المعاونة، وحاضر بالندوة المهندس محمود مهران عميد المعهد، وإيهاب أحمد محمد مسؤول الإعلام بوزارة البيئة، والمهندسة أمل عبد المنعم بركات مدير إدارة خطط العمل البيئي بوزارة البيئة، والمستشار الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي، وهدي مهران مدير عام المعهد.

inbound3972533046623066513
inbound3972533046623066513
inbound3449803105263532680
inbound3449803105263532680
inbound7711923464430622903
inbound7711923464430622903
المناخ وزير التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة التدريب المهنى الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

موضوعات متعلقة

سيدتان تسرقان أغطية بالوعات الصرف الصحي في طنطا

رسائل من مجهول تفضحه.. طبيب شهير ينجب 12 طفلا من 4 سيدات بعد إخفاء زيجاته

مصرع مسن وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

إعدام كمية من الأسماك المملحة والمقرمشات منتهية الصلاحية في بني سويف

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

خناقة ستات كوافيرات في الإسماعيلية وتقديم فيديو بالمشاجرة للنيابة | تفاصيل

تعليم البحيرة تستعد لامتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

أيام رفع الأعمال الى الله.. ليست فى ليلة النصف من شعبان فقط

طبيب مصري ينجح في إنقاذ حياة طفلة سودانية بجراحة نادرة.. تفاصيل

رغم أهميتها.. الخطيب يؤجل جلسته مع كولر لهذا السبب

موقف غريب يضع كولر في ورطة مع مجلس إدارة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك بـ طريقة عمل خبز الجبنة| مذاق لا يقاوم

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب.. وفقدنا الأمل لحد كبير |حوار

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ