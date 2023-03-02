ليلى زاهر تشارك صورا مع عائلتها بعد أداء العمرة| شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً من مكة المكرمة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت برفقة عائلتها بعد اداء العمرة أمام الكعبة، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها.

آخر أعمال ليلى زاهر

أغنية "كلمة أخيرة" من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي ومدير تصوير جلال الزكي وإخراج هشام جمال، ومن إنتاج شركة كروم برودكشن معين مطرجي.

على جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلالالفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامىمغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائلإحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.