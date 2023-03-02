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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل المطربة أصالة في قطر اليوم

اصالة
اصالة

تحيي الفنانة أصالة، حفلا اليوم في قطر وشوقت المتابعين لحفلتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أصالة في تويتة لها: “في قطر الغاليه رح لاقيكم ب ٢ مارس  .. حنخلّيه لقاء صحبه من سنين ابتدت  حنفضفض ونغني كل اللي تطلبوه.. اشتقتلكم ياأهل الطيب والبساطه والرقيّ وبكلّ شوق رح لاقيكم بالوطن اللي رفع راس كل العرب في قطر”.

وتنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنيتها الجديدة ما عرفتك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية.

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ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برومو أغنية ما عرفتك لـ أصالة نصري، مشيرة إلى طرحها امس.

وعلى جانب اخر اثارت الفنانة اصالة الجدل في احدث ظهور لها مع ابنتها حيث ظهرت ببطن منتفخ وتسائل الجمهور "كرش ولا أصالة حامل".

التواصل الاجتماعي الفنانة اصالة اصالة نصرى الفنانة أصالة نصري حسابها الشخصي روتانا للصوتيات والمرئيات

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