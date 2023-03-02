أعلنت شركة ستيلانتس عن استثمارات بقيمة 155 مليون دولار في ثلاثة مصانع تقع جميعها في كوكومو، بولاية إنديانا الأمريكية، وستخصص الأموال لإعداد المصانع لإنتاج وحدة القيادة الكهربائية الجديدة (EDM) الخاصة بصانع السيارات.

سيتم استخدام المحركات في المركبات القائمة على منصات STLA Large و STLA Frame، ويتكون جهاز EDM من ثلاثة أجزاء، المحرك الكهربائي وإلكترونيات الطاقة وناقل الحركة.

ستيلانتس تستثمر 155 مليون دولار لبناء محركات كهربائية

سيتم تصنيع غطاء علبة التروس الخاصة بـ EDM في Kokomo Casting وتشغيلها في مصنع نقل Kokomo، وفي الوقت نفسه سيتم التعامل مع تصنيع التروس والتجميع النهائي من قبل مصنع ناقل الحركة إنديانا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2024 وتقول شركة صناعة السيارات إنه سيتم الاحتفاظ بـ 265 وظيفة في جميع المصانع الثلاثة.

قال مارك ستيوارت رئيس ستيلانتس أمريكا : "مع وجود أكثر من 7000 موظف في إنديانا ، ستعزز هذه الاستثمارات الكفاءات التصنيعية الأساسية للقوى العاملة المحلية في مجالات الصب والتشغيل الآلي والتجميع ، وكلها ستكون مطلوبة حتى مع انتقال السوق إلى مستقبل كهربائي".

تعتبر هذه الخطوة هي جزء من خطة لجعل السيارات الكهربائية تمثل 50 في المائة من مبيعات ستيلانتيس في أمريكا الشمالية بحلول عام 2030 ، وأن تكون خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2038، المركبات التي تستخدم EDM ، مثل رام 1500 Rev القائم على إطار STLA ، ستكون قادرة على مدى يصل إلى 500 ميل (800 كم) ، كما تدعي شركة صناعة السيارات.

قال كارلوس تافاريس ، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس: "بينما نواصل انتقالنا الناجح إلى مستقبل خالٍ من الكربون في عملياتنا الأوروبية، فإننا نضع الآن نفس العناصر التأسيسية لسوق أمريكا الشمالية، ومن خلال الجمع بين مزايا EDM ومنصاتنا الجديدة التي تركز على BEV وتقنيات البطاريات المبتكرة، سنقدم لعملائنا مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية بأداء لا مثيل له ومجموعة بأسعار معقولة."