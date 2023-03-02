زلزال عنيف يضرب روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن زلزالاً عنيفَا ضرب جزر الكوريل الروسية والتي تقع بين شبه جزيرة كامشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية.

وأشار إعلام محلي روسي إلى أن الزلزال كان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وتمتد جزر الكوريل الروسية على شكل قوسين تفصل بحر أخوتسك عن المحيط الهادئ، وعلى مسافة تقرب من 1200 كم وتبلغ مساحتها الكلية 10.5 ألف كيلومتر مربع ويبلغ مجموع السكان حوالي 19.434 نسمة.

تشكل الجزر سلسلتين متوازيتين هما السلسلة الكبرى والصغرى. تضم السلسلتان 30 جزيرة كبيرة وعددا كبيرا من الجزر الصغيرة. تقسم الجزر إلى جزر الكوريل الشمالية وجزر الكوريل الجنوبية. تدخل جميع هذه الجزر ضمن مقاطعة ساخالين الروسية

الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.