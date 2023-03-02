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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب اللحمة.. تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب ٦ من أسرة واحدة  بتسمم جراء تناولهم وجبة لحوم فاسدة بأحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مأمور مركز نبروة بإصابة ٦ أشخاص من أسرة واحدة،  بحالة تسمم جراء تناول وجبة فاسدة عند أحد أقاربهم بمدينة نبروة .

 انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة و تبين إصابة  كلا  سالي م  ع ١٩ عاما  مدينة نبروه، ، جنى م ل ١١ عاما ، و يارا م ا  ١٦ عاما  و شيماء م م ا٢٤ عاما ه، و مريم ع  ع ١٦ عاماومنه ف ع ا ١٦ عاما، إلى مستشفي نبروة العام وبسؤالهم أكدوا تناولهم وجبة لحمة أثناء دعوتهم لتناول الطعام  عند أحد اقاربهم ، تبين أنها فاسده، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الجامعة، لعمل الاسعافات الأولية لهم، وتم وضعهم تحت الملاحظه، وتم  تحرير محضر بالواقعة، 
 

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