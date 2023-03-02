بسبب اللحمة.. تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة في الدقهلية

أصيب ٦ من أسرة واحدة بتسمم جراء تناولهم وجبة لحوم فاسدة بأحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز نبروة بإصابة ٦ أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم جراء تناول وجبة فاسدة عند أحد أقاربهم بمدينة نبروة .

انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة و تبين إصابة كلا سالي م ع ١٩ عاما مدينة نبروه، ، جنى م ل ١١ عاما ، و يارا م ا ١٦ عاما و شيماء م م ا٢٤ عاما ه، و مريم ع ع ١٦ عاماومنه ف ع ا ١٦ عاما، إلى مستشفي نبروة العام وبسؤالهم أكدوا تناولهم وجبة لحمة أثناء دعوتهم لتناول الطعام عند أحد اقاربهم ، تبين أنها فاسده، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الجامعة، لعمل الاسعافات الأولية لهم، وتم وضعهم تحت الملاحظه، وتم تحرير محضر بالواقعة،

