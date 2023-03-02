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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. انطلاق حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية

الحملة القومية للتحصين
الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين   ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع وذلك يوم السبت المقبل في مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.


من جانبه أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان الحملة القومية ستباشر عملها بانتظام من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن وذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية. 


وأضاف مدير المديرية، أن لجان الإرشاد تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها، مناشدا جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة .


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

المنوفية الثروة الحيوانية وزارة الزراعة محافظ المنوفية الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري

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