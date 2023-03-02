عبير صبري تروج لـ مسلسلها الجديد "جميلة" عبر إنستجرام

روجت الفنانة عبير صبري لـ مسلسلها الجديد “جميلة”والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت عبير صبري البوستر التشويقي الأول للمسلسل، وعلقت:"نتقابل علي قناة الحياة واون وسي بي سي"

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دور زوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى.