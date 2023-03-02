حاجة تشرف وتفرح.. ماذا قال الرئيس لـ متطوعين حياة كريمة بمحافظة المنيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر الى المتطوعين في مبادرة حياة كريمة، قائلا "متشكرين .. متشكرين صحيح .. بشكركم على الجهد اللى انتو بتعملوه وحقيقي دي حاجة تشرف وتفرح .. متشكر بأسمي وأسم كل المصريين".

وأضاف "عبد الفتاح السيسي" خلال تفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في محافظة المنيا وقراها ومدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، أن

هذه ثالث محافظة يقوم بزيارتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بها، موضحا ان الئي يرأه شئ يسعد الجميع بسبب المجهودات الرائعة المبذولة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المفروض انتو كمان تبقوا سعيدين جدا باللى بتعملوه .. وفخورين جدا باللى بتعملوه .. لاننا احنا سعداء بده وفخورين بالعمل التطوعي اللى انتو بتعملوه .. وفهموا الشباب الصغيرين ان العمل التطوعي شئ جميل ومتحرمهمش منه".