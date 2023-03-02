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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حاجة تشرف وتفرح.. ماذا قال الرئيس لـ متطوعين حياة كريمة بمحافظة المنيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر الى المتطوعين في مبادرة حياة كريمة، قائلا "متشكرين .. متشكرين صحيح .. بشكركم على الجهد اللى انتو بتعملوه وحقيقي دي حاجة تشرف وتفرح .. متشكر بأسمي وأسم كل المصريين".

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الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أهالي المعصرة بالمنيا

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الرئيس السيسي يتفقد مكتبة حياة كريمة خلال زيارته إلى المنيا

وأضاف "عبد الفتاح السيسي" خلال تفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في محافظة المنيا وقراها ومدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، أن

هذه ثالث محافظة يقوم بزيارتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بها، موضحا ان الئي يرأه شئ يسعد الجميع بسبب المجهودات الرائعة المبذولة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المفروض انتو كمان تبقوا سعيدين جدا باللى بتعملوه .. وفخورين جدا باللى بتعملوه .. لاننا احنا سعداء بده وفخورين بالعمل التطوعي اللى انتو بتعملوه .. وفهموا الشباب الصغيرين ان العمل التطوعي شئ جميل ومتحرمهمش منه". 

مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة المنيا الجديدة مشروعات حياة كريمة محافظة المنيا

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