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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب صدمته سيارة محملة بالطوب في البحيرة

مصرع طالب في البحيرة
مصرع طالب في البحيرة

لقى طالب في كلية الهندسة مصرعه إثر تعرضه لحادث إذ صدمته سيارة نقل محملة بالطوب أمام قرية كفر مجاهد في كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع طالب في البحيرة 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود جثة طالب بعدما صدمته سيارة نقل محملة بالطوب، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى  " زياد اسلام يونس "،18 سنة، طالب بكلية الهندسة، مقيم  قرية كفر مجاهد التابعة للوحدة القروية بكوم حمادة.

وأشارت التحريات الأولية أنه  أثناء انتظار الطالب على الطريق  لوسيلة مواصلات، صدمته السيارة، وتوفى في الحال، وتم ضبط السيارة والتحفظ عليها بمرور كوم حمادة والقبض على سائقها ويتم التحقيق معه بمركز شرطة كوم حمادة.

و نُقل الجثمان الى مستشفى ايتاى البارود ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات وجارى المتابعة مع المستشفى.

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