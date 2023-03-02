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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 4 أيام.. انتشال جثة الطفل فتحي من مشروع ناصر في البحيرة

انتشال جثة فتحي معاوية
انتشال جثة فتحي معاوية من مشروع ناصر في البحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقطاع غرب النوبارية في البحيرة، برئاسة العقيد بهاء الكردي، من انتشال جثمان الطفل فتحي معاوية، من أمام محطة 4 بمشروع ناصر في بداية اليوم الرابع للبحث.

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وشهدت قرية محطة 3 التابعة لدائرة قسم شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة منذ 4 أيام، وذلك عقب قيام مجهولين بالاستيلاء على  "توك توك" يقوده " فتحى. ف. م" وقاموا بالتخلص من الطفل ورميه داخل ترعة ناصر.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بقيام مجهولين بخطف طفل يقود "توك توك"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالبحث ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة، تبن قيام مجهولين بإلقاء الطفل داخل ترعة ناصر.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وجار البحث عن الجثة داخل ترعة ناصر التابعة لدائرة قسم شرطة النوبارية.

وأمر اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عمرو الشامى، مديرإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والعميد محمد السكران، رئيس مباحث المديرية، من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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