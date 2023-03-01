قتلوه وألقوه في النهر.. مجهولون يتخلصون من طفل طمعًا في التوك توك بالبحيرة

أقدم مجهولون بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة على قتل طفل بهدف سرقة التوك توك الخاص به، وألقوا جثمانه في ترعة مشروع ناصر .

وتجمع آلاف الأهالي حول المنطقة التي وقع بها الحادث، بينما تحاول فرق الانقاذ النهري ليومها الرابع فى البحث عن جثمان الطفل المجني عليه.

البحث عن جثمان الطفل المقتول

إخطار بمقتل طفلة بمركز إيتاي البارود

وكان قد ورد بلاغ لمركز ومدينة أبوالمطامير يفيد بوقوع حادث قتل بهدف سرقة توك توك حيث قام مجهولون بقتل طفل يدعى فتحى معاوية 12 عامًا، قاموا بسرقة التوك توك الخاص به وإلقاء جثمانه فى الرياح الناصرى ومازالت فرق الإنقاذ النهرى تبحث عن الجثمان عند محطة 4 البنجر العامرية حى ثانٍ.

حيث تمكنت المباحث من القبض على مرتكب الواقعة وجارٍ المتابعة لحين انتشال الجثمان وإيداعه بثلاجة حفظ الموتى وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.