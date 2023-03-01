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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تصادم سيارتين في
تصادم سيارتين في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى بطريق « مصر _ إسكندرية» الصحراوي، أمام قرية الشيع بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

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تصادم سيارتين في البحيرة 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوناية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الإسعافات الأولية بمستشفى غرب النوبارية وحُرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

أسفر الحادث عن إصابة كل من « حفيظة عبدالعال علي، 60 سنة، و كمال خميس محمد، 75 سنة، و عيد محمد إبراهيم، 52 سنة، وخميس عبدالمنعم ناجي، 33 سنة، و إيهاب عيد محمد، 22 سنة، و إسلام عيد محمد، 18 سنة، وأحمد عيد محمد، 17 سنة، و محمد رمضان مصطفى، 56 سنة، جميعهم مقيمين قرية البشع بمدينة النوبارية.

ونقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

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