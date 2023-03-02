هجوم إرهابي.. تصريحات عاجلة من الرئيس الروسي بشأن حادث بريانسك

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حادث قرية بريانسك واقتحام مجموعة مسلحة أوكرانية الحدود الروسية واحتجاز مواطنين روس ومقتل أحدهم، قائلا إن "ما حدث اليوم في بريانسك هجوما إرهابيا".

وقال فلاديمير بوتين، إن المسلحون أطلقوا النار على مدنيين في بريانسك، لافتا إلى أن أطلقوا النار على المدنيين رغم رؤيتهم للأطفال في السيارة.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن معركتنا هي ضد الإرهابيين والنازيين الجدد، لافتا إلى أن هناك إرهابيون يحاولوا محو الثقافة الروسية.

وقامت مجموعة أوكرانية مسلحة، اليوم الخميس، باقتحام الحدود الروسية والدخول إلى قرية بريانسك الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية واحتجاز مواطنين روس كرهائن.

وبعد اقتحامهم الحدود الروسية الدخول إلى قرية بريانسك الروسية، نشرت الجموعة الأوكرانية فيديو لها وهي داخل القرية.

وكانت قد أفادت السلطات في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز 6 أشخاص كرهائن ومقتل شخص من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني.

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، إن القوات المسلحة الروسية تقوم بالإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة الأوكرانية المتسللة.

وقال بوغوماز “اليوم مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية وأطلقت النار على السيارات في المنطقة ما أدى لمقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات”.