عاجل | استبعاد رمضان صبحي.. تعرف على قائمة بيراميدز ضد الزمالك

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.



ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٠ من الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغيب عن قائمة المباراة:

رمضان صبحي بسبب الإصابة بتورم في أنكل القدم

محمد صادق بسبب الإيقاف