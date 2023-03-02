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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر: زيادة الأجور والمعاشات تؤكد حرص الدولة على مساندة المواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالمنيا أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

 

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس تحرص على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق.

 

وأوضحت «مديح»، أن مصر تسير على الطريق الصحيح والرئيس يقدر ما يتحمله المصريين من أجل رفعة الوطن.

 

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الشعب المصري واعيا ويتفهم ما يمر به العالم من أزمات ويساند دولته وقيادته الحكيمة  في هذه المرحلة الصعبة، مشيرة إلى أن مشروعات حياة كريمة وقرارات الدعم الاجتماعي رغم الظروف التي يمر بها العالم تدل على إصرار الرئيس بدعم مواطنيه ومساندتهم، قائلة: «السيسي أب لكل المصريين ويضع المواطن في أولى اهتماماته».

 

جدير بالذكر أعلن الرئيس زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الحد الأدنى للأجور والعديد من إجراءات الحماية الاجتماعية.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الحماية الاجتماعية مشروعات حياة كريمة زيادة المعاشات

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