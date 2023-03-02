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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل ثنائي العود في قبة الغوري قبل إقامته غدا

صدى البلد

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلا في الثامنة مساء غد الجمعة، على مسرح قبة الغوري بمشاركة الفرقة الموسيقية.

 

يقدم الثنائي برنامجا فنيا متنوعا، يتضمن مقطوعتين لأول مرة بعنوان "غزال" تأليف غسان اليوسف و"لك" تأليف دينا عبد الحميد، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أشهر أعمالهم الموسيقية وأغاني التراث، ويختتمان الحفل بالفقرة التي اشتهرا بها وهي العزف علي آلة عود واحد يقدما خلالها ميدلي لأعمال كوكب الشرق أم كلثوم. 

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يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، وشاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية.

 

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهما فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

قبة الغورى معهد الموسيقي المتحف المصري إسطنبول تركيا

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