عضو الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوسيتك يطالب بالإبقاء على رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، اليوم الخميس، إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد قد يبدأ فقط في الظهور بشكل جدي هذا الربيع، وهي حجة تدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك برفع أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بوستيك: “ما زلت أفكر كثيرا في أن البطء والثبات سيكون المسار المناسب للعمل. التأثير التراكمي لزيادة معدل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يستمر خلال الربيع ... السير بوتيرة محسوبة يقلل من احتمالية إلحاق الضرر بالاقتصاد”.

وقال بوستيك، إن “مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريبًا من نقطة توقف في زيادات الأسعار التي رفعت معدل الأموال الفيدرالية المستهدفة من ما يقرب من الصفر قبل عام إلى مستوى “مقيد” بين 4.5٪ و 4.75٪ اعتبارًا من فبراير”.

وأضاف: “تم تحديد نصف نقطة مئوية أخرى من الزيادات في أسعار الفائدة حسب الحاجة المحتملة، لكن هذا يعتمد على ما تظهره البيانات القادمة حول الاقتصاد الذي يستمر في تجاوز التوقعات”.

وقال: “في هذه المرحلة، انقسم الموظفون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في وجهات نظرهم حول سبب عدم قيام الزيادات السريعة في أسعار الفائدة حتى الآن بالمزيد لإبطاء إنفاق المستهلكين والشركات، حيث جادل البعض بأنه قد تكون هناك حاجة إلى معدلات فائدة أعلى والبعض الآخر الشعور بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يكون للسياسة النقدية المتشددة تأثيرها المعتاد”.