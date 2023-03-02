أحمد وفيق عن يوسف شاهين: سابق عصره وكان ديكتاتور في تنفيذ رؤيته

كشف الفنان أحمد وفيق، كواليس العمل مع المخرج الراحل يوسف شاهين، قائلا:" يوسف شاهين أسهل مخرج عملت معه".

وقال أحمد وفيق في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" يوسف شاهين كان ديكتاتور في التصوير وهذا الأمر طبيعي في عمل المخرج، وعلى المخرج أن يكون ديكتاتور في تنفيذ رؤيته".

وأضاف أحمد وفيق:" كل المخرجين الذين عملت معهم يفرضون رؤيتهم ويقومون بتنفيذها في العمل الفني ".

وتابع أحمد وفيق:" يوسف شاهين مدرسة يتعلم منها المخرجين كيفية التعامل مع الممثل باعتباره أهم عنصر في العمل".



وأكمل احمد وفيق:" يوسف شاهين كان يحب عدم مضايقة الممثل"، مضيفا" يوسف شاهين كان سابق عصره بمراحل ".