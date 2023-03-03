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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدة تتحدى إعاقتين وتحقق حلمها بالتدريس وتحفيظ القرآن للأطفال بالبحيرة.. شاهد

تحفيظ القرآن لأطفال
تحفيظ القرآن لأطفال القرية

شهدت محافظة البحيرة نموذجا ناجحا للشابة ليلى صبري خضر، صاحبة الـ25 عاما، تعاني من التقزم وفقدان البصر، إذ طولها لم يتجاوزالسنتيمترات ، اتخذت من والدتها العجوز مرآة لطريقها، التي ساندتها لتحقيق أحلامها، والالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية،جامعة الأزهر في دمنهور.

ليلى صبري تحفيظ القرآن لأطفال القرية بالبحيرة
ليلى صبري تحفيظ القرآن لأطفال القرية بالبحيرة
ليلى صبري تحفيظ القرآن لأطفال القرية بالبحيرة
ليلى صبري تحفيظ القرآن لأطفال القرية بالبحيرة

تحفيظ القرآن لأطفال القرية 

خلال فترة الدراسة تحمل والدة «ليلى» ابنتها على كتفها بدءا من الخروج من باب المنزل حتى الوصول لـ«المدرج» في الكلية، تضيفالابنة: «بعد تخرجي في كلية الدراسات، اجتمعت مع أطفال قريتي، وبدأت العمل في كتاب فوق البيت، عشان أحفظ الأطفال، من غير أي مقابل». 

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«خيركم من تعلم القرآن وعلمه».. بهذه العبارة أكملت «ليلى» حديثها لموقع صدي البلد  موضحة أنها رغم انتهاء دراستها، إلا أن والدتهاتحرص دائما على مساندتها، فلم تكتف بحملي على كتفيها طوال فترة الدراسة «بتشيلني لفوق السطح لما باجي أحفظ الأطفال في الكتاب». 


ومن جانبه، أشارت والدة الفتاة إلى أنها أصرت على مواصلة مشوار تعليم ابنتها، نظرا لظروفها الصحية الصعبة، قائلة «علمتها عشان لماأموت يكون دا سلاحها وسندها أنا مش دايمة ليها»، موضحة أن شقيقها يعاني هو الآخر من فقدان البصر. 

رغبة «ليلى» في لقاء شيخ الأزهر وعمرة لأمها

وفي ختام حديثها، أعربت «ليلى» عن رغبتها في لقاء الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مناشدة بتوفير فرصة عمل كونها حاصلةعلى مؤهل عال بتقدير جيد، لكي تعول نفسها في المستقبل، وتخفف الأعباء عن والدتها، مضيفة: «نفسي أمي تزور بيت الله».   

البحيرة محافظة البحيرة كلية الدراسات الإسلامية موقع صدى البلد كلية الدراسات الإسلامية والعربية تحفيظ القرآن جامعة الأزهر

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