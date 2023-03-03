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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجرة.. مروان بابلو يعود بأغنية جديدة مع زاندر جوست |شاهد

مروان بابلو وزاندر
مروان بابلو وزاندر جوست

عاد مغني الراب مروان بابلو إلى الساحة الفنية مرة أخرى بعد اختفاء خلال الفترة الماضية، بأغنية جديدة مع زميله زاندر جوست وهي “أجرة"، التي طرحها عبر يوتيوب منذ قليل. 

 

أغنية “أجرة”، ظهر فيها مروان بابلو بدور المايسترو، فيما كان النصيب الأكبر من الكلمات والغناء من نصيب زاندر جوست، وشهد الفيديو كليب مشاهدة دموية. 

 

 

ظهر مروان بابلو مع زاندر جوست من قبل في عرض أزياء DIOR  في مصر، الذي أقيم في الأهرامات منذ أشهر قليلة، ويستعدان لإنتاج العديد من الأعمال الغنائية سويا مؤخرا. 

 

أغنية أجرة من كلمات مروان بابلو، وزاندر جوست الذي أنتج الموسيقى الخاصة بها، وقدمت على طريقة الفيديو كليب بقصة غريبة عن الانتقام. 

 

حفل مروان بابلو

 

افتتحت المطربة الفلسطينية رشا نحاس حفل مغني الراب المصري مروان بابلو في العاصمة الألمانية برلين، مساء الخميس 16 فبراير الماضي. 

 

ونشر مروان بابلو عبر انستجرام صورا من الحفل، الذي يعد الأول له في أوروبا، وبدأ به جولته العالمية الأولى في أنحاء القارة العجوز، في حين تعد تتويجا لاحتفال رشا نحاس بإطلاق ألبومها الجديد "أمرات"، عقب النجاح الجماهيري لتقديمها مؤخرا حفلين كاملين العديد في برلين وهامبورج.

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