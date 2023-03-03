هبة السيسي تعلق على أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي

حلت الفنانة هبة السيسي، ضيفة على الإعلامية رغده شلهوب بقناة النهار للحديث حول المزيد من الموضوعات الهامة.

وعلقت هبة السيسي، خلال تصريحاتها عن أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: أنا نمت وصحيت لقيت كل القنوات بتكلمني والصحافة عن فستاني في مهرجان القاهرة السينمائي، الأول استغربت الموضوع ومكنتش اتفرجت على صوري على الريد كاربت، وبعد ما شوفتهم فهمت ليه حصل ضجة على الفستان، وأنا مش بحب التريند ومش بحب أبقى محط الأنظار، ولو بقيت تريند محبش أتحط في موقف يسيء ليا.

وأضافت: لفت الانتباه حلو ولكن مش بالشكل ده وإن الناس تقول إني حطمت الدريس كود، لأ ده مكنش مقصود أصلًا إني أبقى تريند، والناس صدقوني لما اعتذرت علشان دي الحقيقة