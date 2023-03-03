استئصال ورم ليفي بالرحم يزن حوالى 2 كيلو بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن نجاح قسم النساء والتوليد بمستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت في استئصال ورم ليفي بالرحم يزن حوالى 2 كيلو اثناء إجراء عملية الولادة القيصرية لسيدة.

وكان قد حضرت مريضة إلى العيادات الخارجية بمستشفى حورس التخصصى وهى تعانى الام حادة مع الحمل وبعد الكشف وعمل الفحوصات الازمة تبين وجود ورم ليفي كبير حجمه 15 سم .

وتم استكمال متابعات المريضة بالعيادات الى ميعاد الولادة المحدد وتم استئصال الورم الليفى اثناء الولادة القيصرية الذى يزن حوالى 2 كيلو وتم نقل وحده دم كاملة للسيدة وخرجت بحالة صحية جيدة هى وطفلها.

قام بإجراء العملية كلا من الدكتور ريمون مبارك – أخصائى النساء والتوليد، والدكتور أبانوب ثروت – طبيب مقيم نساء وتوليد والدكتور معتز رجب – اخصائى التخدير وبمشاركة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى.