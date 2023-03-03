فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأزرق المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

انتعلت نادين نجيم بوت طويل للغاية باللون الفضي مع كلاتش صغير بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير بالغ فيها.