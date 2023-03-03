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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكشن وكوميدي ودراما.. 3 بروموهات للترويج لمسلسل محمد رمضان الجديد

محمد رمضان
محمد رمضان

بدأ الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة الترويج للعمل من خلال طرح أكثر من برومو عبر صحفات التواصل الإجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

وطرحت الشركة المنتجة ثلاث بروموهات دفعة واحدة لمسلسل محمد رمضان الجديدة جعفر العمدة، الأول أكشن ظهر فيه رمضان وهو يقوم بالدفاع عن نجله ، بينما البرومو الثاني تضمن بعض المقاطع الدرامية التى يظهر فيها زواجته الأربعة في المسلسل، أما الأخير فكان كوميدي لعدد من المشاهد التى تجمعه بزينة ومي كساب والتى تلعب دور الكوميدي فى المسلسل.
 

 

محمد رمضان يواصل تصوير مشاهد جعفر العمدة في شوارع القاهرة

 

ولازال محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد جعفر العمدة في شوارع القاهرة كان أخرها داخل منطقة الوايلي ونشر رمضان فيديو له من أمام قسم شرطة الوايلي وعلق عليه قائلا: شكرا قسم شرطة الوايلي وشكرا مديرية أمن القاهرة وشكرا أجدع ناس أهالي منطقة الوايلي على حسن الأستقبال والتعاون أمس فى تصوير جعفر العمدة.
 

 

مسلسل جعفر العمدة 

 

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريا، علي قنوات DMC، خلال شهر رمضان، إلى جانب منصة “واتش ات”، أما خارج مصر سيعرض عبر منصة شاهد. وتدور أحداث مسلسل محمد رمضان هذا العام، في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

 

 ويشارك في بطولته كل من زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين.

محمد رمضان مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة

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