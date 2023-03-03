مفاجآت فيريرا.. التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مواجهة بيراميدز

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره بيراميدز، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجولة الجوي، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف فريق الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا، تحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في ترتيب مسابقة الدوري.

كان فريق الزمالك تلغب على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا علي ملامح تشكيل الزمالك في مواجهة بيراميدز.

ومن المرجح أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:



- حراسة المرمى: محمد صبحي.



- الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.



- الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – نبيل عماد "دونجا".



- الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.