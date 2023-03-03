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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبدالغفور والشرنوبي يساندان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية| صور

انتخابات النقابة
انتخابات النقابة

وصلت الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد الشرنوبي  لنقابة المهن التمثيلية للمشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

حرص النجم أحمد السقا على مؤازرة دكتور أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية حيث وصل منذ قليل للإدلاء بصوته.  

وانطلقت منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفى الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.    

 

أحمد السقا يؤازر أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. صور

بدء التصويت في انتخابات نقابة المهن التمثيلية وأشرف زكي أول الحاضرين

تفاصيل انتخابات التجديد النصفي
وتشهد الانتخابات التى انطلقت منذ قليل انتخاب ثلاث أسماء على مقعد النقيب وهم الدكتور أشرف زكي  والفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي.
 

أسماء المرشحين لعضوية النقابة
ويترشح على عضوية النقابة 12 أسماء لاختيار 6 أسماء فقط، وتشهد الانتخابات التى تقام صباح غدا الجمعة داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم منافسة كبيرة بين هؤلاء المرشحون لكونهم أسماء لديها خبرة كبيرة في مجال العمل النقابي وهم الفنان إيهاب فهمي وأحمد بدير و ولقاء سويدان وهند عاكف وعفاف رشاد وأشرف طلبة ونهال عنبر وحكمت عاطف وعلى كمالو ومحمد عاشور ومحمد صلاح أدم وصلاح طافش.

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ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور الشرنوبي محمد الشرنوبي النقابة عضوية النقابة

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