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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدخلها العاقل يطلع مجنون| غضب من مستشفى أمراض نفسية بالعراق.. شاهد

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

عاد ملف المستشفيات ليتصدر حديث العراقيين ثانية خلال الساعات الماضية، فقد صعقت صور لمستشفى الرشاد للأمراض النفسية في العاصمة بغداد، العديد من الناشطين على مواقع التواصل.

بعد أن أظهرت اللقطات المتداولة هذا المرفق الصحي بوضع يرثى له، حيث الأسِرّة ممزقة وقديمة.

كما أن أروقة المستشفى تنقصها النظافة، فيما جلس عدد من المرضى أرضاً في أحد الممرات.

وفيما لم يصدر أي تعليق عن المستشفى المذكور يؤكد تلك المزاعم أو ينفيها، تعالت الأصوات مطالبة بتدخل السلطات المعنية لاسيما وزارة الصحة، بينما تساءل العديد من المعلقين على الصور إن كان هذا المكان يصلح للعلاج النفسي، أم يفاقم أزمات المرضى، ويصيبهم بالاكتئاب؟!.

 

كما اعتبر بعض العراقيين أن "اللي يدخل عاقل (إلى هذا المكان) يطلع مجنون"!.

 

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عاين أواخر السنة الماضية مستشفى الكاظمية في العاصمة أيضا، بعد أن صدم بفيديوهات انتشرت لهذا المرفق على مواقع التواصل، واعداً بالسعي إلى تحسين الخدمات الصحية في البلاد وواقع القطاع الصحي عامة.

إلا أن الكثير لم يتغير منذ ذلك الحين، فخلال الأشهر والأسابيع الماضية عاد الموضوع إلى الواجهة مع مشاركة العراقيين مقاطع مصورة رهيبة من مختلف مستشفيات البلاد سواء في بغداد أو خارجها، تظهر حالة مزرية لعدد من تلك المرافق الصحية.

يذكر أن القطاع الصحي في العراق يعاني العديد من المشاكل التي فاقمتها جائحة كورونا، فضلا عن غياب التنمية في العديد من المناطق، بفعل سنوات من الحرب والفساد أيضا.

كما فاقمت أزمة الفساد المتجذرة، في العديد من المؤسسات الرسمية مشكلة تردي القطاع الصحي لبلد غني بالنفط، إلا أن ثلث سكانه تحت خط الفقر.

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العراقيين مستشفى الرشاد للأمراض النفسية بغداد العراق وزارة الصحة محمد شياع السوداني مستشفى الكاظمية

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