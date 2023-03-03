بعد الاعتداء عليها من طليقها .. أول ظهور لـ آيتن عامر

حرصت الفنانة آيتن عامر، على حضور انتخابات نقابة المهن التمثيلية اليوم، بعد الظهور الأول لها بعد واقعة الاعتداء عليها من قبل طليقها خلال الساعات القليلة الماضية.

وانطلقت منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفي الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.

وكانت آيتن عامر قد قدمت بلاغا للنجدة، بفيد بأن زوجها اعتدى عليها وعلى والدتها، وحاول مغادرة الكومباوند الذي تقيد فيه بالشيخ زايد، بسيارتها مسرعا، لكن أمن المكان تمكن من اللحاق به.

وكشفت الجهات الأمنية أن سيدة تدعى «سمر .م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد، حررت محضرا ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، والتعدي على والدتها- ٧١ سنة.

كما أخذ طليق آيتن عامر طفليها، آيتن محمد ٧ سنوات، يوسف محمد ٦ سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.