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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجته طلبت الطلاق.. توجيه تهمة الاغتصاب للمغربي أشرف حكيمي.. تفاصيل

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

نقلا عن فضائية العربية، وجه المدعي العام الفرنسي رسميا تهمة الاغتصاب للاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد استجوابه في هذه الاتهامات المزعومة التي قدمتها شابة فرنسية ضده حول تعرضها للاغتصاب في منزله أواخر فبراير.

 

وتابع التقرير الذي اذاعته فضائية العربية أن اللاعب المغربي أشرف حكيمي يخضع للرقابة القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة ولكن لا تمنعه من مغادرة فرنسا، فيما تؤكد محامية أشرف حكيمي أن الاتهامات كلها كاذبة، ورغم ذلك تتمسك المدعية بـ أقواله. 

وقالت محامية الفتاة المدعية أن موكلتها تحافظ على كل أقوالها واختارت التحدث للعدالة.

 

زوجه أشرف حكيمي تطلب الطلاق


ونوه التقرير بأن الفتاة ذكرت رغبتها في الكشف عما حدث دون نيتها في تقديم شكوى قضائية. 

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام اسبانية ان زوجه أشرف حكيمي هبة عبوك طلبت الطلاق بعد اتهامه بـ الاغتصاب.

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