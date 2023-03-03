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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المحطات النووية : درسنا كل تحديات مشروع الضبعة

صدى البلد

حل الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ضيفا علي الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" والمذاع عبر قناة الحياة، للحديث عن مشروع الضبعة النووية.

وأوضح خلال حواره بالبرنامج،:"المشروع النووى المصري يواجه مجموعة من التحديات، ولكن الهيئة تعمل بكل جهدها لتحويل التحديات إلى فرص، لافتا إلى أنه جرى العمل مبكرا على دراسة التحديات التي تواجه المشروع ومن ثم العمل على اتخاذ فرص منها لتحسين بيئة العمل.
 

وأكمل:"مصر انتهت من مرحلة ما قبل الإنشاء، ودخلت لمرحلة الإنشاءات الكبرى للوحدتين الأولى والثانية.

https://fb.watch/j1Xf0gmbm6/?mibextid=qC1gEa

المحطات النووية مشروع الضبعة النووي توليد الكهرباء قناة الحياة بيئة العمل الضبعة النووية

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