رئيس المحطات النووية : درسنا كل تحديات مشروع الضبعة

حل الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ضيفا علي الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" والمذاع عبر قناة الحياة، للحديث عن مشروع الضبعة النووية.

وأوضح خلال حواره بالبرنامج،:"المشروع النووى المصري يواجه مجموعة من التحديات، ولكن الهيئة تعمل بكل جهدها لتحويل التحديات إلى فرص، لافتا إلى أنه جرى العمل مبكرا على دراسة التحديات التي تواجه المشروع ومن ثم العمل على اتخاذ فرص منها لتحسين بيئة العمل.



وأكمل:"مصر انتهت من مرحلة ما قبل الإنشاء، ودخلت لمرحلة الإنشاءات الكبرى للوحدتين الأولى والثانية.

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