عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي فيرنا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة| صور

هيونداي فيرنا 2024
هيونداي فيرنا 2024 الجديدة

كشفت شركة هيونداي عن الصور الأولي لسيارة هيونداي فيرنا الجديدة موديل 2024، وتظهر هونداي فيرنا 2024 الجديدة كليا بهوية تصميم مستمدة من هونداي سوناتا 2024، وهيونداي إلنترا 2024، وتنتمي سيارة هيونداي فيرنا إلى الجيل السادس من سلسلة هيونداي فيرنا، وتنافس فيرنا 2024، سيارات، مثل «تويوتا ياريس، كيا ريو، هوندا سيتي، ستروين C3».

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

الظهور الأول لـ هيونداي النترا 2024 الجديدة.. صور

موفرة في البنزين.. هيونداي أكسنت مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

تنتمي سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024 إلى فئة السيارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم، ويطلق عليها اسم “هيونداي فيرنا” في بعض أسواق السيارات العربية.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

محرك هيونداي فيرنا موديل 2024

تحصل سيارة هيونداي فيرنا 2024 الكورية على محرك من فئة MPi سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 113 حصانا، أو محرك فئة  T-GDi سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 158 حصانا.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024 بتصميم حاد، ووحدات إضاءة LED ، وواجهة أمامية بشبك ضخم متصل بالصداد الأمامي، وخطوط رفارف مستلهمة من سيارة هونداي توسان 2023 ، جنوط معدنية صغيرة إلى حد ما، وزجاج خلفي شديد الانحدار مستوحى من سيارة إلنترا، ومصابيح مستقبلية، وهيكل منتفخ بشكل واضح، وحافة صندوق حادة.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

ولم تصدر أي معلومات حتى الآن عن تجهيزات مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024، ولكن من المتوقع أن تحصل على عدادات رقمية، ومزيد من التقنيات، بالإضافة إلى مواصفات الراحة والسلامة.

سيارات 2023 أسعار هيونداي اكسنت 2024 أسعار هيونداي 2024 هيونداي 2024 أسعار فيرنا 2024 سعر هيونداي فرينا 2024 هيونداي فرينا 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

موضوعات متعلقة

سعر هيونداي النترا HD الجديد 2023 في مصر| صور

أرخص سيدان 2023 لادا جرانتا بـ 285 ألف جنيه.. صور

5 سيارات هاتشباك وسيدان بـ 75 ألف جنيه

سيارات بيك أب 2023 بالسعودية للطرق غير الممهدة| صور

فولكس فاجن ID3 الكهربائية الجديدة| فيديو

مواصفات وسعر لكزس NX موديل 2023| صور

أسعار فورد موستنج 2024 الأمريكية الجديدة كلياً| صور

سعر شانجان CS85 موديل 2023 في السعودية| صور

ترشيحاتنا

للوقاية من المشكلات الصحية.. تعرفي على خطوات الرعاية الطبية قبل الحمل والولادة

أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

للعاملين بالدولة| موعد صرف مرتبات شهر مارس.. بشرى سارة قبل رمضان

حكم قراءة سورة يس 3 مرات بعد المغرب.. علي جمعة يجيب

إعاشة داخلية للطلاب.. تعرف على مزايا مدرسة المتفوقين بالمنيا

هيونداي فيرنا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ