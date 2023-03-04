هيونداي فيرنا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة| صور

كشفت شركة هيونداي عن الصور الأولي لسيارة هيونداي فيرنا الجديدة موديل 2024، وتظهر هونداي فيرنا 2024 الجديدة كليا بهوية تصميم مستمدة من هونداي سوناتا 2024، وهيونداي إلنترا 2024، وتنتمي سيارة هيونداي فيرنا إلى الجيل السادس من سلسلة هيونداي فيرنا، وتنافس فيرنا 2024، سيارات، مثل «تويوتا ياريس، كيا ريو، هوندا سيتي، ستروين C3».

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

تنتمي سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024 إلى فئة السيارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم، ويطلق عليها اسم “هيونداي فيرنا” في بعض أسواق السيارات العربية.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

محرك هيونداي فيرنا موديل 2024

تحصل سيارة هيونداي فيرنا 2024 الكورية على محرك من فئة MPi سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 113 حصانا، أو محرك فئة T-GDi سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 158 حصانا.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024 بتصميم حاد، ووحدات إضاءة LED ، وواجهة أمامية بشبك ضخم متصل بالصداد الأمامي، وخطوط رفارف مستلهمة من سيارة هونداي توسان 2023 ، جنوط معدنية صغيرة إلى حد ما، وزجاج خلفي شديد الانحدار مستوحى من سيارة إلنترا، ومصابيح مستقبلية، وهيكل منتفخ بشكل واضح، وحافة صندوق حادة.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024

ولم تصدر أي معلومات حتى الآن عن تجهيزات مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024، ولكن من المتوقع أن تحصل على عدادات رقمية، ومزيد من التقنيات، بالإضافة إلى مواصفات الراحة والسلامة.