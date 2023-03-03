نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق: هددوني بالقتل أنا وحسين فهمي

قالت سهير عبد القادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق، إنه كان هناك خلافات بينها وبين حسين فهمي.



وأضافت سهير عبد القادر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "فاروق حسني كان مبتسما وقالي بسخرية كدا يا سهير تكسري الأوبرا".



وكشفت سهير عبد القادر عن علاقاتها بشريف الشوباشي، قائلة: “رئيس أحد المهرجانات شريف الشوباشي خبطني في كتفي وقالي امشي غوري في داهية أثناء افتتاح المهرجان.. مكنتش مبسوطة في عهد فريد الشوباشي وفترته لم تكن على قدر المستوى”.



وأردفت سهير عبد القادر: لن أنسى دورة مهرجان 2011 وكنا مهددين بالقتل، وبكيت بسبب استقالتي من مهرجان القاهرة السينمائي لأن أفكاري اختلفت عن القائمين عليه، كما أن القائمين على مهرجان الطفل حاليا رفضوا اعطائي الصور الخاصة بالمهرجان في عهدي".