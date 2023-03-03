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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد التعادل أمام بيراميدز

شوقي السعيد
شوقي السعيد

علق شوقى السعيد على تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، في بطولة الدوري.


وكتب "لاعب الزمالك السابق "، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "مش عارف تتفق معايا ولا لا دا مش لعب فريق بطولة".

انتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك 

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصها الفريق الأبيض بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

 

 

 

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