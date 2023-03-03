"المستقلين الجدد": مصر الأولى عربيا وأفريقيا في توفير مظلة الحماية الاجتماعية

علق الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال زيارته لمحافظة المنيا، خاصة رفع الحد الأدنى للأجور على المواطنين.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "حزمة الاجراءات والقررارات التي أصدرها الرئيس السيسي هي إحدى الخطوات الحماية الاجتماعي التي أقرتها الدولة منذ تولي الرئيس السيسي".

وأضاف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد،: "الحد الأدنى للأجور في عام 2013 كان لا يتخطى 1200 جنيه، ووصل حاليا إلى 3000 آلاف جنيه"، موضحا: "هناك سلسة متواصلة من الخطوات الإيجابية نحو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين".

وأشار الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد،: "مصر تعد الدولة الأولى عربيا وأفريقيا في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين".