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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التفتيت والجراحة.. أفضل علاج لحصى الكلى؟

ما أفضل علاج لحصى
ما أفضل علاج لحصى الكلى ؟

تظهر أعراض حصوات الكلى بشكل واضح مع وجود ألم حاد في الجنب والظهر ويزداد مع مرور الوقت ومع ذلك ، قد يوصي الطبيب ببعض الاختبارات التشخيصية للتأكد من وجود الحصوات وتحديد حجمها وموقعها وعددها فيما يلي بعض الاختبارات التشخيصية التي أوصى بها أطباء حصوات الكلى وفقا لما نشره موقع هيلثي .

اختبارات التصوير - تشمل الأشعة السينية للبطن، والموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية.


تحاليل الدم - لفحص محتويات الكالسيوم والفوسفور وحمض البوليك والشوارد، نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) والكرياتينين - لتحديد أي وظائف غير طبيعية للكلى، تحليل البول - لتقييم محتويات البول والإشارة إلى وجود بكتيريا ودم وما إلى ذلك.

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تحضير إزالة حصوات الكلى

يوصي طبيب حصوات الكلى بالعديد من النصائح قبل إجراء حصوات الكلى لضمان علاج سلس، هكذا يمكنك الاستعداد لإجراءات إزالة حصوات الكلى .

أخبر طبيبك عن أي أدوية مستمرة قبل الجراحة
ناقش حالتك الطبية الحالية مع طبيب حصوات الكلى لتقييم مخاطر حدوث مضاعفات أثناء العملية وكيف يمكن تجنبها.
ارتدِ ملابس فضفاضة لتجنب الانزعاج حول موقع الجراحة. 
توقف عن تدخين التبغ قبل الجراحة. 
أخبر طبيبك عن تاريخك في الحساسية المتعلقة بالتخدير. 
لا تأكل أو تشرب 8 إلى 9 ساعات قبل الجراحة.

إجراء أربع طرق جراحية مختلفة لإزالة حصوات الكلى


هناك أربع طرق جراحية مختلفة لإزالة حصوات الكلى حسب حجم الحصاة وعددها وموقعها. يوصى باستخدام طرق العلاج هذه عندما تكون الوساطات غير فعالة ضد حصوات الكلى. تشمل الطرق الجراحية المختلفة لإزالة حصوات الكلى ما يلي -

تفتيت الحصوات بموجة الصدمة خارج الجسم


يقوم الطبيب بإجراء التخدير النخاعي للمريض قبل الإجراء. يمكن إجراء العملية أيضًا بدون تخدير ، حسب تفضيل المريض. يُجبر المريض على الاستلقاء على وسادة سرير مائي. يمنع السائل تلف الأعضاء المحيطة من خلال العمل كوسيط بين آلة تفتيت الحصى والأنسجة. بعد تحديد موقع الحجر ، يطلق الجراح سلسلة من موجات الصدمة الدقيقة عالية الطاقة التي تكسر حصوات الكلى إلى أجزاء أصغر.

يتم التخلص من القطع الحجرية من الجسم عن طريق البول. لا توجد جروح أو غرز متورطة أثناء تفتيت الحصى بموجات الصدمة ، وبالتالي ينتج عنها تعافي أسرع. لا يُنصح عادةً باستخدام ESWL لحصى الكلى الكبيرة لأنه قد يتطلب جلسات متعددة لكسرها تمامًا. قد يختار الجراح أيضًا إدخال دعامة الحالب في حالة وجود حصوة كبيرة لتقليل الألم أثناء طرد الحجر.

تفتيت الحصوات بالمنظار

يبدأ الإجراء بعد إعطاء المريض تخديرًا نخاعيًا أو تخديرًا عامًا. يقوم الجراح بإدخال منظار حالب رفيع وطويل من الألياف البصرية في ممر الحالب عبر الإحليل. يتم تحديد موقع الحجارة بدقة باستخدام الأشعة السينية الخارجية واختبارات التصوير.

بمجرد تحديد مكان الحجر ، يتم تقسيمه إلى قطع أصغر باستخدام الليزر أو إزالته في شكله السليم. يتم جمع شظايا الحجر في سلة الحجر وإزالتها من الجسم. ثم يتم التخلص من شظايا الحجر المتبقية من خلال البول. 

يستخدم الجراح دعامات الحالب للمساعدة في طرد الحصوات من الجسم. تعمل الدعامة على توسيع ممر الحالب ، مما يسهل على الأجزاء الحجرية الانتقال عبر الحالب وخروجها من الجسم.

جراحة داخل الكلى إلى الوراء


قبل العملية ، يخضع المريض للتخدير النخاعي أو التخدير العام. بعد أن يتم تخدير المريض ، يستخدم الجراح منظارًا طويلًا ورفيعًا مرنًا ويدخله في ممر الإحليل للوصول إلى الجزء الذي يجمع البول من الكلى.

نظرًا لأن الدقة هي عامل رئيسي أثناء جراحة RIRS وبالتالي ، يستفيد الجراح من الأشعة السينية وفحص الصور لإنشاء صور حية للكلى على شاشة خارجية يتم تحريك المنظار لأعلى بطريقة رجعية نحو الكلى حيث توجد الحصاة.

 

 بمجرد أن يصل المنظار إلى الموقع المطلوب، يستخدم الجراح ليزر هولميوم متقدمًا لاستهداف الأحجار المستعصية وتقسيمها إلى أجزاء أصغر دون الإضرار بالأعضاء المحيطة. 

 

يتم بعد ذلك جمع القطع الحجرية في السلة الحجرية التي يتم إزالتها لاحقًا، بدلاً من ذلك ، تتم إزالة الحصوات أيضًا في شكلها السليم باستخدام ملقط صغير.

 يقوم الجراح بإدخال دعامات لتوسيع ممر الحالب الدعامات عبارة عن أنابيب مرنة مجوفة تمتد من الكلى إلى الحالب. 

 

تعمل على توسيع مجرى الحالب للمساعدة في طرد شظايا الحجر من الجسم بسلاسة. تتم إزالة دعامات الحالب بمجرد إخراج الحجارة بالكامل من الجسم عادة ، يستغرق الأمر من 10 إلى 14 يومًا في ظل الظروف العادية. علاوة على ذلك ، تمت ترقية صلاحية إجراء RIRS من خلال التطورات في الأدوات والمعدات الطبية مثل الأسلاك وغلاف الوصول إلى الحالب والحاويات الحجرية.

 بعد التخدير ، يقوم الجراح بعمل شق صغير في منطقة الخاصرة، يتم إدخال منظار الكلية الرقيق والمرن من خلال الشق تحت توجيه الأشعة السينية لتصور الحصوات وتحديد موقعها بدقة بعد ذلك ، يمكن استخدام إبرة رفيعة للوصول إلى نظام جمع البول في الكلى لتوسيع المسار بعناية.

يتم تحقيق ذلك باستخدام سلك توجيه يسمح لمنظار الكلية بالوصول بأمان إلى جزء الكلى، بمجرد تحديد موقع الحصوات ، قد يختار الجراح إما كسر الحجر إلى قطع أصغر أو إزالته في شكله السليم باستخدام قوى دقيقة. في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة إلى دعامة DJ للسماح للقطع الحجرية بالتدفق عبر البول.

 

دعامات الحالب عبارة عن أنابيب رفيعة مجوفة يتم إدخالها من خلال فتحة مجرى البول للوصول إلى الكلى، قد يتم الاحتفاظ بها لمدة 10-14 يومًا ، اعتمادًا على المدة التي قد تستغرقها الحجارة لتتخلص تمامًا من الجسم.

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