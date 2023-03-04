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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العين حق.. وفاة عريس الأقصر فجأة بعد زفافه على تريلا

وفاة عريس الأقصر
وفاة عريس الأقصر زفة التريلا

تحولت "زفة التريلا" إلى "جنازة" ونعش محمول على الأكتاف، شمل في كنفه عريس الأقصر الشهير الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السابق بسبب زفته الفريدة من نوعها.

ترك خبر وفاة الشاب «إسلام الإسناوي» عريس الأقصر الشهير بزفته لعروسه على "تريلا" رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حزن وألم على رحيله.

حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر وفاة العريس الشاب إثر تعرضه لجلطة مفاجأة أودت بحياته، تاركًا عروسه وعائلته في ألم.

 

زفة عريس الأقصر على تريلا 

كان عريس الأقصر الشاب قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي سابقًا، ولفترة من الزمن تحت عنوان "زفة التريلا"، بعدما استخدم الشاحنة التي يعمل عليها كسائق في زف عروسه بمدينة إسنا.

وظهر العروسان في مقطع الفيديو داخل التريلا على الطريق الزراعي وسط فرحة الأهل والأحباب، في يوم مميز وزفة مختلفة وفريدة من نوعها.

وقال إسلام آنذاك بأنه فاجأ عروسه بالزفة وقد كانت سعيدة بذلك، ولم يتوقع أن تتصدر فكرته مواقع التواصل الاجتماعي وتثير إعجاب المستخدمين.

نعت القلوب بأسى العريس الشاب مودعة إياه بعدما علق في الذاكرة بسبب تصدره لصفحات الأخبار والسوشيال ميديا، قائلين بأن "العين حق".

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