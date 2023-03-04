بميزات مهمة من شاومي.. أندرويد 13 يصل هواتف Poco في هذا الموعد

شاركت شركة شاومي Xiaomi، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للحصول على ترقية واجهة المستخدم الجديدة MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، واليوم، كشفت علامتها التجارية الفرعية بوكو Poco، عن جدول طرح التحديث لأجهزتها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت العلامة التجارية الفرعية بوكو Poco عن جدول طرح واجهة شاومي الجديدة MIUI 14 لأجهزتها في الهند، والتي تضم 10 هواتف ذكية، بما في ذلك Poco X5 Pro، الذي يعمل بترقية MIUI 14 المستندة على نظام Android 12 خارج الصندوق.



ويجلب الإصدار المستقر من واجهة شاومي MIUI 14 إلى أجهزة Poco، تغييرين رئيسيين هما: تحسين استقرار النظام وتقليل تأخر النظام، وهى عناصر رئيسية مهمة تحسن من طريقة عمل الجهاز عندما بشكل أفضل.



وتتضمن القائمة أيضا أجهزة بوكو منخفضة التكلفة Poco F4، التي تلقت واجهة النظام MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 في الهند مؤخرا، ولكن تم تصنيفها فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي.

وتبعا للمعلومات، سيتم طرح التحديث المستقر من MIUI 14 لجهاز Poco F4 في الربع الثاني من عام 2023، أي في أي وقت بين أبريل ويونيو 2023.

ووفقا للجدول الزمني الذي شاركتها شركة "بوكو" المملوكة لـ شاومي، ستحصل الهواتف العشرة التالية على التحديث المستقر من MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، في هذا الأوقات:

الربع الأول من عام 2023

Poco X5 Pro 5G

الربع الثاني من عام 2023

Poco F4 5G

Poco F3 GT

Poco X3 Pro

Poco M5

Poco M4 5G

Poco C55

الربع الثالث من عام 2023

Poco M4 Pro

Poco X4 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G