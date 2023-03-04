جامعة القاهرة تفتح باب التطوع للطلاب للمشاركة في أنشطة وفعاليات نادي ريادة الأعمال

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة ،عن فتح باب التطوع لطلاب جامعة القاهرة المقيدين بأي فرقة من الفرق المختلفة حاليا من كافة كليات جامعة القاهرة.

وذلك للمشاركة في أنشطة وفعاليات النادي مثل تنظيم الفعاليات المختلفة والمعسكرات والاعداد للمسابقات المحلية والدولية والترويج لأنشطة النادي وأهدافه في جميع كليات الجامعة .

كما أوضحت جامعة القاهرة ، على الطالب الذى يريد الاشتراك عليه ملء استمارة التسجيل وسوف يتم التواصل مع المقبولين عبر البريد الالكتروني في أسرع وقت ان شاء الله لتعريفهم بمهامهم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQHUOIOjr-VNZGBgwObhnuEm9-ORMClqg7qoV2xR89SZ1K5g/closedform



ومن أهم شرط الأشتراك هو الجدية والالتزام بتنفيذ كل الأدوار المنوط بها المتطوع ، كما سيكتسب المتطوع العديد من المهارات في ريادة الاعمال بجانب خبرته التطوعية في أحد اللجان التي سينضم إليها

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت شعار " نحو جامعة خضراء" فبراير 2023 بمخيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بملاعب الجامعة وبمشاركة 14 كلية من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

وتضمن المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، تنظيم عدد من المسابقات المختلفة، وورش عمل فنية وثقافية وبيئية، وزراعة شتلات الزهور المختلفة، وإقامة حفلات سمر، وتنظيم رحلة خلوية داخلية، ومسابقات تخييم وطهي خلوي.