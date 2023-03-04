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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة التضامن تنفي شائعات استبعاد أي أسر ببرنامج تكافل وكرامة.. تفاصيل

صدى البلد

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح  المذاع على قناة ام سي الفضائية مجموعة من الأخبار المحلية وكان أهمها؛ أن مجلس الوزراء نفى استحداث شروط جديدة لبرنامج تكافل وكرامة واستبعاد من الأسر التي تملك ثلاجة أو تلفزيون.

وتابعت أن مجلس الوزراء تواصل مع وزارة التضامن والتي بدورها نفت هذه الإشاعات بشكل قطعي؛ كما اكدت الوزارة أن جميع المستحقين يتمتعون بحقوقهم في الدعم الذي تقدمه الوزارة ومستمر الدعم لبرنامج تكافل وكرامة دون حذف او استبعاد لأي أسرة.

وأشارت الوزارة إلى ان هناك بعض الزيادات المالية لبعض الأسر ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددهم اكثر من 5 مليون أسرة وذلك بنسبه 25% اعتبارا من شهر فبراير 202‪3 وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية مجلس الوزراء التضامن شائعات تكافل وكرامة

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