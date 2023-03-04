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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

300 جنيه زيادة في حوافز المعلمين بالتعليم والأزهر وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حظي أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات ، بشمولهم ضمن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة بـ تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات.

فتنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات ، تقرر بشكل رسمي اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 ، في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية ، صرف 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

وفي إطار قرارات تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات أيضاً ، تم الاعلان بشكل رسمي أنه قد تقرر رسميا صرف 300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهريًا لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

جدير بالذكر أنه كانت قد جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي: 

  • بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً
  • بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً
  • حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً
  • حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً
  • زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
تحسين أجور الرئيس عبد الفتاح السيسي أجور حافز Jobs Education

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