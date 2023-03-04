غرفة الصناعات الهندسية : لم نتلق شكاوى من أي مصنع يعلن إغلاقه

كشفت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، تعقيبا على ما أثير حول إغلاق أحد المصانع التابعة لنشاط الصناعات الهندسية والذي يدعي انه متخصص في صناعة ماكينات التعبئة والتغليف أنه بالبحث بسجلات الغرفة لم يوجد اي بيانات او عضوية لهذا المصنع وهو غير مسجل لدى الغرفة .

وأوضحت الغرفة في بيان لها ، أن أي مصنع يعمل طبق للمنظومة الرسمية لابد ان يكون مسجل داخل الغرفة مؤكدة أن هذا المصنع المذكور قد يكون ضمن المنظومة غير الرسمية .

وأكدت الغرفة أنها لم تتلق أي شكوى بخصوص هذا المصنع أو عوائق تواجهه ولا علم لديها بهذا المصنع من الاساس لانه لا يتبع المنظومة الرسمية.

وأضافت الغرفة ، أنها تتابع ليل نهار وعلى تواصل تام مع كل أعضائها حول أي تحديات تقابلهم في عملهم وتتواصل مع الجهات المسئولة بشكل مباشر ويتم حل اي مشكلة تواجه المصنعين من خلال الغرفة وتواصلها مع الجهات المعنية.

ودعت غرفة الصناعات الهندسية ، أي مستثمر وصانع تابع للصناعات الهندسية لديه مشكلة أو عائق في نشاطه الى التقدم فورا بمذكرة للغرفة حتى يتم العمل على حلها بالتواصل مع الجهات المعنية التي لا تدخر جهدا في تذليل العقبات أمام المصنعين ولابد من توخى الحذر وعدم نشر أى معلومات غير موثقة أو مغلوطة الا بعد الرجوع الى الجهات المعنية سواء اتحاد الصناعات بغرفه أو أي جهة منوطة لان مثل هذه الشائعات أو المعلومات المغلوطة تضر بمناخ الاستثمار بشكل عام .