لن نتركها للروس.. زيلنيسكي يطالب جنوده باستعادة أكبر محطة نووية بأوروبا

حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، جنوده على ضرورة عودة السيطرة الأوكرانية الكاملة على محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطات أوروبا النووية، وفق ما ذكرت صحف دولية؟



ودعا الرئيس الأوكراني العالم لمعاقبة روسيا، قائلا، نحن بحاجة إلى فرض عقوبات عالمية ضد الصناعة النووية الروسية.

وأعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بالبلاد للتصدي لهجوم روسي محتمل.



وصد الجيش الأوكراني سلسلة من الهجمات على مدينة باخموت بشرق البلاد على الرغم من المزاعم التي تداولتها مجموعة الروسية فاجنر بأن البلدة محاصرة عمليًا.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، قاتل العسكريون الأوكرانيون قوات فاجنر التي أعلنت أن باخموت محاصرة بالكامل وأن طريقًا واحدًا فقط يعمل.

أظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل الإعلام، أن الجسر فوق نهر باخموت قد دمرته القوات الأوكرانية المنسحبة وأنه لم يعد هناك مخرج إلى المدينة.



ووصفت المخابرات البريطانية الوضع في باخموت بأنه "حرج للغاية" ، مضيفة أن الجيش الأوكراني يتعرض لـ "ضغوط شديدة متزايدة".



وفي بيان منفصل ، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني "صد أكثر من 150 هجوما للقوات الروسية خلال اليوم الأخير حول باخموت وليمان وأفدييفكا وشختارسك.

وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين يصدون الهجمات في المناطق المجاورة لفاسيوكيفكا ودوبوفو-فاسيلفكا وإيفانيفسك.

في غضون ذلك ، زعمت قنوات فاجنر أن مقاتليها أطلقوا وابلًا من القصف المدفعي على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك.



صد الأوكرانيون الهجمات الروسية لصواريخ من طراز جراد MLRS.

